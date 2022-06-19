Українські сили ППО збили дві російські ракети над Одеською областю

Ракети типу Онікс летіли з території тимчасово окупованого Криму, інформує ZN.ua.

Українські сили ППО збили дві російські ракети над Одеською областю
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook

В ніч на 19 червня війська РФ запустили по Одеській області дві ракети. Українським силам протиповітряної оборони вдалося їх збити, заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Наші сили ППО „мінуснули“ ворожий удар. Ракети типу Онікс летіли з території тимчасово окупованого Криму", - зазначив Братчук у Telegram.

Зранку у неділю, 19 червня, у Вишгородському районі Київської області були чутні вибухи. Українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету, інформує Київська обласна військова адміністраціяю В результаті цього ніхто не постраждав.

18 червня українські захисники збили дві крилаті ракети окупантів над Одеською областю. Ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

Окупанти продовжують обстрілювати територію України.


Анна Конюченко, ZN.ua





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