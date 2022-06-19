Миколаївська область: за добу поранення унаслідок ворожих обстрілів отримали 16 людей

Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу, інформує ZN.ua.

Російські загарбники продовжують бити по Миколаєву та області. Зокрема, за минулу добу війська РФ поранили 16 місцевих жителів. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

«Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами опинилися місто Миколаїв, яке вчора було атаковане двічі, і громади Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади», - йдеться у повідомленні.

За словами Замазєєвої, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 16 людей, дітей серед постраждалих немає.

Усі поранені доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

«Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 297 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 55 постраждалих отримали допомогу амбулаторно», - додала Замазєєва.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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