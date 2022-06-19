«Бачимо, розслабилися»: у Київській області почнуть рейди щодо дотримання комендантської години
Навіть якщо у місті не точаться активні бойові дії, у країні все ще триває війна і будь-де можуть діяти диверсанти, тож не варто заважати нашим захисникам робити свою і так не легку роботу вночі, інформує
У Київській області почнуть проводити рейди для контролю за дотриманням комендантської години, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА)
«Бачимо, що багато людей розслабилися, нехтують обмеженнями, але в області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00. Військова комендатура разом з поліцією буде проводити рейди разом із поліцією щодо цього питання, аби контролювати безпеку Київщини вночі», – сказав Кулеба.
Він закликав жителів області повертатися додому до 23-ї години і «не створювати собі зайвих проблем».