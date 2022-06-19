З Лисичанська вдалося евакуювати ще 32 людини – голова ОВА

Люди хочуть потрапити до мирних регіонів України.

З Лисичанська вдалося евакуювати ще 32 людини – голова ОВА
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Зі зруйнованого російською армією Лисичанська в суботу українська влада змогла евакуювати ще 32 особи, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"18 червня, під час роздачі харчів та засобів гігієни до правоохоронців області звернулися громадяни, які були готові виїхати. Поліцейські доставили їх до евакуаційного транспорту. Загалом протягом дня поліцейським, рятівникам, представникам військової адміністрації та волонтерам вдалось евакуювати 32 жителі Лисичанська, Привілля та прилеглих селищ", — написав Гайдай у телеграм-каналі.

Гайдай додав, що у Лисичанську російська армія знищує багатоповерхівки, приватні садиби. У місті люди гинуть і на вулицях, і в бомбосховищах. У місті армія Росія влаштувала на околиці Лисичанська братську могилу з тіл загиблих українців, її фотографії публікувала американська газета The New York Times.

Глава ОВА підкреслив, що багато хто поїхав ще в березні-квітні, решта теж хоче потрапити до мирних регіонів України.


Олександр Хребет, ZN.ua





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