У Київській області українські захисники збили ракету

Постраждалих немає.

У Київській області українські захисники збили ракету
© Слово і діло

Зранку у неділю, 19 червня, у Вишгородському районі Київської області були чутні вибухи. Українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету, інформує Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

В результаті цього ніхто не постраждав.

"Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - наголосили в ОВА.

18 червня Українські захисники збили дві крилаті ракети окупантів над Одеською областю. Про це повідомив прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він додав, що ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму. В ОК «Південь» повідомили, що окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами «Онікс».


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
Аттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границейАттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границей
Блок рекламы


Похожие новости
У Херсонській області загарбники перестали довіряти колаборантам, на їхні посади ставлять людей з ОРДЛОУ Херсонській області загарбники перестали довіряти колаборантам, на їхні посади ставлять людей з ОРДЛО
Окупанти обстріляли місто в Запорізькій області: є постраждаліОкупанти обстріляли місто в Запорізькій області: є постраждалі
Війська РФ обстріляли цивільних під час підвезення води у Донецькій областіВійська РФ обстріляли цивільних під час підвезення води у Донецькій області
Окупанти обстріляли громаду в Миколаївській області: двоє загиблихОкупанти обстріляли громаду в Миколаївській області: двоє загиблих
Українські військові просунулися на понад 10 кілометрів у напрямку МелітополяУкраїнські військові просунулися на понад 10 кілометрів у напрямку Мелітополя
Окупанти обстріляли з важкого озброєння 11 населених пунктів у Донецькій областіОкупанти обстріляли з важкого озброєння 11 населених пунктів у Донецькій області
Українські сили ППО збили дві російські ракети над Одеською областюУкраїнські сили ППО збили дві російські ракети над Одеською областю
«Бачимо, розслабилися»: у Київській області почнуть рейди щодо дотримання комендантської години«Бачимо, розслабилися»: у Київській області почнуть рейди щодо дотримання комендантської години
Окупанти двічі за добу обстріляли громаду в Сумській областіОкупанти двічі за добу обстріляли громаду в Сумській області
У Запорізькій області війська РФ накопичують бойову техніку та особовий складУ Запорізькій області війська РФ накопичують бойову техніку та особовий склад
Последние новости
Подгружаем последние новости