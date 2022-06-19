У Київській області українські захисники збили ракету

Зранку у неділю, 19 червня, у Вишгородському районі Київської області були чутні вибухи. Українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету, інформує Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

В результаті цього ніхто не постраждав.

"Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - наголосили в ОВА.

18 червня Українські захисники збили дві крилаті ракети окупантів над Одеською областю. Про це повідомив прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він додав, що ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму. В ОК «Південь» повідомили, що окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами «Онікс».