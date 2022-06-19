На 250 окупантів поменшало: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні

Триває 116 доба повномасштабної російсько-української війни, під час якої російське окупаційне військо несе рекордні для себе втрати в живій силі та військовій техніці. Зокрема, близько 33 600 окупантів вже ліквідовані завдяки професійності та відвазі ЗСУ, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 19 червня повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1468 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3577 (+4) од,

артилерійських систем - 745 (+6) од,

РСЗВ - 235 (+2) од,

засоби ППО - 98 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 181 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4),

крилаті ракети - 130 (+1),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2523 (+10) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що "Великокняжа" бригада ЗСУ знищила скупчення бронемашин російських окупантів.