На 250 окупантів поменшало: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні

Триває 116 доба повномасштабної російсько-української війни, під час якої російське окупаційне військо несе рекордні для себе втрати в живій силі та військовій техніці. Зокрема, близько 33 600 окупантів вже ліквідовані завдяки професійності та відвазі ЗСУ, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 19 червня повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1468 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 3577 (+4) од,
  • артилерійських систем - 745 (+6) од,
  • РСЗВ - 235 (+2) од,
  • засоби ППО - 98 (+0) од,
  • літаків - 216 (+0) од,
  • гелікоптерів - 181 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4),
  • крилаті ракети - 130 (+1),
  • кораблі /катери - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2523 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 55 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що "Великокняжа" бригада ЗСУ знищила скупчення бронемашин російських окупантів.


Ліза Бровко, Апостроф





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