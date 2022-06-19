У Запорізькій області війська РФ накопичують бойову техніку та особовий склад

У Запорізькій області окупанти зосереджують техніку і особовий склад, ймовірно, готуючись до ведення активних бойових дій, інформують Сили оборони Запорізького краю у Facebook.

"Російські війська продовжують зосередження бойової техніки і особового складу на певних напрямках, ймовірно, готуючись до ведення активних бойових дій. На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії. У населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військової техніки.

Зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з тимчасово окупованого Криму у напрямку Мелітополя.

Зазначається, що кількість обстрілів Запорізької області зросла вдвічі.