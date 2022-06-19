Стало відомо про зникнення в Україні ще одного американського добровольця – СNN

В Україні зникли безвісти вже троє добровольців із США . Про третього зниклого американського добровольця, який воював за Україну, ветерана морської піхоти США Греді Курпасі стало відомо лише зараз, але зник він ще 23-24 квітня. Про це повідомляє CNN , посилаючись на друга сім'ї Курпасі Джорджа Хіта.

Греді Курпасі прослужив у Корпусі морської піхоти США 20 років і вийшов у відставку у листопаді 2021 року. За словами Джорджа Хіта, він вирішив стати добровольцем разом із українцями, але спочатку не планував безпосередньо боротися на фронті.

«У нього є набір навичок, які, на його думку, він може віддати, – сказав Джордж Хіт про Курпасі. – Він хотів поїхати та допомогти українському народу. Насправді він не збирався воювати».

Востаннє близькі друзі чули про Курпасі між 23 та 24 квітня.