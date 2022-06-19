Стало відомо про зникнення в Україні ще одного американського добровольця – СNN

Ветеран морської піхоти США Греді Курпасі зник ще у квітні

Стало відомо про зникнення в Україні ще одного американського добровольця – СNN
© CNN

В Україні зникли безвісти вже троє добровольців із США. Про третього зниклого американського добровольця, який воював за Україну, ветерана морської піхоти США Греді Курпасі стало відомо лише зараз, але зник він ще 23-24 квітня. Про це повідомляє CNN, посилаючись на друга сім'ї Курпасі Джорджа Хіта.

Греді Курпасі прослужив у Корпусі морської піхоти США 20 років і вийшов у відставку у листопаді 2021 року. За словами Джорджа Хіта, він вирішив стати добровольцем разом із українцями, але спочатку не планував безпосередньо боротися на фронті.

«У нього є набір навичок, які, на його думку, він може віддати, – сказав Джордж Хіт про Курпасі. – Він хотів поїхати та допомогти українському народу. Насправді він не збирався воювати».

Востаннє близькі друзі чули про Курпасі між 23 та 24 квітня.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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