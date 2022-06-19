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2022-06-19
РФ заявила, що вивезла з України понад 1,9 млн людей з початку війни, з них — 307 423 дитини
За словами Міноборони РФ, лише за минулу добу окупанти депортували понад 29 тисяч людей, інформує
© Іван Фадєєв/РГ
Російські військові заявили, що депортували з України понад 1,9 млн осіб, у тому числі понад 307 тисяч дітей з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє
За словами начальника Національного центру управління оборони РФ Міхаіла Мізінцева, за минулу добу з України та територій, окупованих бойовиками незаконних збройних формувань «Л/ДНР» окупанти вивезли 29 733 особи, у тому числі 3 502 дитини.
А всього з початку війни проти України, згідно з заявою Міноборони РФ, Росія депортувала 1 936 911 українців, з яких 307 423 дитини.
Анастасія Гурін, ZN.ua