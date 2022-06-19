РФ заявила, що вивезла з України понад 1,9 млн людей з початку війни, з них — 307 423 дитини

Російські військові заявили, що депортували з України понад 1,9 млн осіб, у тому числі понад 307 тисяч дітей з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє INTERFAX.RU .

За словами начальника Національного центру управління оборони РФ Міхаіла Мізінцева, за минулу добу з України та територій, окупованих бойовиками незаконних збройних формувань «Л/ДНР» окупанти вивезли 29 733 особи, у тому числі 3 502 дитини.