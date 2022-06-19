Протягом минулої доби ворог завдав два удари по інфраструктурі Харкова — голова ОВА

За добу в області поранення отримали п’ять людей, одна людина загинула, інформує ZN.ua.

Протягом минулої доби ворог завдав два удари по інфраструктурі Харкова — голова ОВА
Фото ілюстративне
© ДСНС / Facebook

Протягом минулої доби окупанти завдали два удари по інфраструктурі Індустріального району Харкова. Війська РФ продовжують тероризувати мирне населення міста постійними обстрілами вже майже за «графіком». Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також, за його словами, на Ізюмщині ворог завдав удару по підприємству з нафтопереробки. Масштабну пожежу досі ліквідовують. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Внаслідок обстрілів Андріївки та Донця, що в Ізюмському районі, загинув 73-річний чоловік, 4 цивільних отримали поранення. 1 поранений в Чугуєві. Протягом доби також зазнавали обстрілів Дергачівська, Золочівська громади», - додав Синєгубов.

Він зазначив, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. Зокрема, в районі населеного пункту Рубіжне, що на північному сході від Харкова, окупанти безуспішно намагалися провести розвідку боєм. Також загарбники провели дистанційне мінування с. Черкаські Тишки.

«На Ізюмщині ворог готує нові спроби наступу в напрямку Слов'янська. Наші захисники героїчно тримають оборону та завдають окупантам відчутних втрат», - додав голова ОВА.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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