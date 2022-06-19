WSJ: Американська «пастка напівзаходів» може стати катастрофою для України
Від Китаю до В’єтнаму і Афганістану - США йшли на втручання, але провалювали завдання добитися перемоги, інформує
Міністр оборони Ллойд Остін зустрівся з союзниками в Брюсселі, щоб обговорити потреби України у війні проти Росії. Тим часом, російський нищівний наступ на Донбасі от-от призведе до окупації двох важливих міст, які все ще не під контролем Москви.
Західна зброя, яка гостро необхідна Україні для протистояння російському наступу, надто повільно прибуває на поле битви. Ситуація вказує на те, що США знову рухається за вже гірким звичним шаблоном: спочатку вони втручаються у конфлікт за кордоном, добиваються певного успіху на початку, а потім зупиняються напівдорозі до досягнення поставлених цілей. Про це в статті для
Він називає описаний ним шаблон «пасткою напівзаходів». Після Другої світової війни США кілька разів поставали перед двома суперечливими імперативами. З одного боку, вони робили кроки включно з військовими, щоб відповісти на агресію чи певного роду загрозу. А з іншого - Америка намагалася обмежити свою реакцію, щоб скоротити ціну і ризики на випадок, якщо початкові кроки виявляться невідповідними до поставлених завдань.
Афганістан став останнім подібним випадком. Після терактів 11 вересня 2001 року була чітка необхідність ліквідувати безпосередніх організаторів атак. «Аль-Каїду» вигнали її терористичних баз, а «Талібан» позбавили влади. Новий уряд прийшов до влади у Кабулі. Але «Талібан» продовжив партизанську війну за підтримки Пакистану. І, зрештою, нескінченність війни, нетерплячість суспільства і нездатність перемогти без політично неприйнятної постійної присутності в країні призвели до принизливого виведення військ США з Афганістану минулого року. «Талібан» повернувся до влади.