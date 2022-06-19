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2022-06-19
Командирів «Азову» вивезли в Росію для «проведення слідчих дій» — росЗМІ
Мова йде про Святослава Паламара і Сергія Волинського.
© Стоп-кадр відео
Командирів полку «Азов» Святослава Паламара і Сергія Волинського вивезли до Росії для «проведення слідчих дій». Про це повідомляє російське пропагандистське агентство
За інформацією джерела, українських воїнів, які нібито «добровільно здалися в полон» у Маріуполі, етапували на територію РФ, щоб провести допити.
«Співробітники спецпідрозділів вивезли з ДНР на територію РФ Святослава Паламара та Сергія Волинського для проведення з ними слідчих дій. Також до Росії були етаповані інші офіцери різних українських підрозділів», – заявив кремлівському ЗМІ неназваний представник силових структур, інформує
Куди саме вивезли українських полонених джерело не уточнює.
Олександр Кричковський, ZN.ua