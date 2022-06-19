Командирів «Азову» вивезли в Росію для «проведення слідчих дій» — росЗМІ

Командирів полку «Азов» Святослава Паламара і Сергія Волинського вивезли до Росії для «проведення слідчих дій». Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС .

За інформацією джерела, українських воїнів, які нібито «добровільно здалися в полон» у Маріуполі, етапували на територію РФ , щоб провести допити.

«Співробітники спецпідрозділів вивезли з ДНР на територію РФ Святослава Паламара та Сергія Волинського для проведення з ними слідчих дій. Також до Росії були етаповані інші офіцери різних українських підрозділів», – заявив кремлівському ЗМІ неназваний представник силових структур, інформує ZN.ua .

Куди саме вивезли українських полонених джерело не уточнює.