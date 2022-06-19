Німецькі гаубиці надійдуть до України найближчими тижнями - посол Німеччини

Німеччина відправить в Україну нові гаубиці вже найближчими тижнями. Разом з артилерією очікуються постачання РСЗВ. Про це в суботу заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у ході телемарафону "UA Разом".

За її словами, крім гаубиць, ЗСУ отримають реактивні системи HIMARS, які постачаються разом із Британією та США . HIMARS зараз збираються у Європі, а українські військові навчаються працювати з ними", - розповіла посол.



Також, за її словами, найближчими до жовтня очікуються сучасні протибалістичні системи ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Наразі вони ще виготовляються", - уточнила посол Німеччини.