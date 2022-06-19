Новостей.COM ⇒
2022-06-19
Німецькі гаубиці надійдуть до України найближчими тижнями - посол Німеччини
Сучасна німецька зброя, яку треба було ще вчора, почне нарешті надходити в Україну, інформує
© Головнокомандувач ЗСУ/t.me
Німеччина відправить в Україну нові гаубиці вже найближчими тижнями. Разом з артилерією очікуються постачання РСЗВ. Про це в суботу заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у ході телемарафону "UA Разом".
За її словами, крім гаубиць, ЗСУ отримають реактивні системи HIMARS, які постачаються разом із Британією та США. HIMARS зараз збираються у Європі, а українські військові навчаються працювати з ними", - розповіла посол.
Також, за її словами, найближчими до жовтня очікуються сучасні протибалістичні системи ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.
"Наразі вони ще виготовляються", - уточнила посол Німеччини.
Юлія Мельничук, ZN.ua