Через ракетний удар РФ по нафтобазі у Дніпропетровській області вибухнув резервуар з паливом — голова ОВА

Постраждали 13 людей, одна людина загинула.

Через ракетний удар РФ по нафтобазі у Дніпропетровській області вибухнув резервуар з паливом — голова ОВА
© Валентин Резніченко / Telegram

Внаслідок ракетного удару окупантів по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області вибухнув резервуар з паливом. Одна людина загинула, ще 13 — постраждали. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. На жаль, є сумні новини. Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, один рятувальник загинув, двоє з опіками госпіталізовані.

«Ця атака наробила багато біди - загалом постраждали 13 людей, у однієї людини забрала життя», - зазначив голова ОВА.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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