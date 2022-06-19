В Україні ліквідували співробітника ФСБ на прізвисько "Терміт": фото

Українські військові ліквідували старшого оперуповноваженого 2-го відділу Управління "А" ЦСН ФСБ Росії капітана Іллю Цупріка на прізвисько "Терміт".

Про це повідомив український військовослужбовець, полковник ЗСУ та журналіст Анатолій Штірліц.

Російський окупант "Терміт" був знищений Збройними Силами України 17 червня, у п'ятницю. Тепер його колеги та друзі згадують, яка в нього була активна позиція, які досягнення у лижному спорту та яка примірна сім'я.

Однак замість того, щоб і далі займатися альпінізмом, лижним спортом, бути, як пишуть його друзі, "людиною честі і слова" та "вірним, люблячим батьком і сім'янином", Ілля Цупрік обрав стати російським окупантом, якого настигла доля усіх ворогів України - смерть.