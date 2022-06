Британська розвідка назвала причини низького бойового духу армії РФ

Британська розвідка назвала ймовірні причини низького морального духу армії РФ . Зокрема, йдеться про обмежені можливості для ротації підрозділів, дуже великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою. Виникають серед російських солдатів і сумніви щодо цілей війни. Про це Міноборони Британії повідомляє у Twitter .

«Останніми днями і Росія, і Україна продовжували вести потужні артилерійські обстріли напрямків на північ, схід і південь від Сєвєродонецького котла, але без змін на лінії фронту. Підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі і, ймовірно, відчувають зміну морального духу», - пише британська розвідка.

За словами Міноборони Британії, моральний дух окупантів, ймовірно, залишається особливо неспокійним. Продовжують траплятися випадки відмови цілих російських підрозділів від виконання наказів.

Тим часом російська влада намагається чинити юридичний тиск на військових, які не поділяють думки керівництва.

«Причини низького морального духу армії РФ включають ймовірне погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів, дуже великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою», - повідомляє Міноборони Британії.

За словами британської розвідки, багато російських військових різних рангів також не розуміють цілей війни. Проблеми з моральним духом в російських збройних силах настільки значні, що обмежують здатність досягати оперативних цілей.