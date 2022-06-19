В ООН розповіли, чого зажадала Росія для розблокування українських портів
РФ хоче зняття санкцій з експорту її власного зерна.
Представники Росії говорять про необхідність зняття санкцій з експорту її власного зерна та злакових в обмін на відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України. Про це сказав постійний координатор ООН в Туреччині Альваро Родрігес в
«Росія хоче, щоб санкції з експорту її власного зерна та злакових були зняті, якщо Україні буде надано допомогу (з відкриття коридорів – ред.)», – сказав Альваро Родрігес.
Координатор ООН в Туреччині наголосив, що відкриття поки коридорів обговорюється.
«Спочатку ми хочемо припинення вогню... Але доправити звідти (з України – ред.) навантажені зерном кораблі не так просто, як можна подумати. Оскільки ми знаємо, що російський флот знаходиться в Чорному морі, ми також знаємо, що Україна має мінні загородження на своїх берегах для власної безпеки. Тому потрібно багато переговорів, щоб ми могли дійти згоди щодо того, як зробити цей крок», – сказав представник ООН.