В ООН розповіли, чого зажадала Росія для розблокування українських портів

Представники Росії говорять про необхідність зняття санкцій з експорту її власного зерна та злакових в обмін на відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України. Про це сказав постійний координатор ООН в Туреччині Альваро Родрігес в інтерв’ю СNN T?rk.

«Росія хоче, щоб санкції з експорту її власного зерна та злакових були зняті, якщо Україні буде надано допомогу (з відкриття коридорів – ред.)», – сказав Альваро Родрігес.

Координатор ООН в Туреччині наголосив, що відкриття поки коридорів обговорюється.