Борис Джонсон назвав союзникам чотири кроки, які врятують Україну: "путін перейшов до..."

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон назвав чотири кроки, які повинні виконати західні союзники, щоб допомогти Україні вистояти проти російських окупантів.

Про це говориться в його статті для видання The Sunday Times.

"З жалем зазначу, що нам треба готуватися до затяжної війни, оскільки путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили значно більшою силою", — пояснив Борис Джонсон.

Політик запевняє, що Заходу навіть вигідніше, щоб володимир путін і далі перебував у своїх ілюзіях щодо здатності взяти Україну грубою силою і думав, що час на боці рф. Між тим країни Заходу повинні виконати чотири пункти для того, щоб допомогти Україні дати відсіч окупантам і перехопити ініціативу.

По-перше, Захід повинен забезпечити Україну всім необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням і навчанням.

По-друге, на думку Джонсона, Захід повинен допомогти Україні зберегти стабільність державних інститутів, зокрема в питаннях виплати зарплат, функціонування шкіл і початку відновлення.

Третій крок: у зв'язку з блокадою рф експортних шляхів України в Чорному морі потрібно розвивати альтернативні сухопутні маршрути для підтримки української економіки.

Четвертим кроком Джонсон назвав необхідність вивільнення українського зерна і подальший експорт українського продовольства в інші країни.