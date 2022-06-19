Харків знову став прифронтовим, Арестович попередив про велику загрозу для міста: "У разі введення..."

Харків знову став прифронтовим, Арестович попередив про велику загрозу для міста: "У разі введення..."

Російські окупанти найближчим часом будуть бити по Харкову, оскільки він знову став прифронтовим містом.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" на 115 день повномасштабної війни.

Представник ОП вважає, що росіяни точно не зможуть захопити Харків, але обстріли призведуть до нових жертв серед мирного населення.

"Харків не візьмуть залізно. Тут можна не хвилюватися. Інша справа, що бити по Харкову будуть ще деякий час. Це доставить ще велику кількість неприємностей, якщо неприємностями можна назвати загибель мирних жителів. Харків'янам слід бути обережними і розуміти, що вони знову стали прифронтовим містом", — заявив Арестович.

Експерт також додав, що на кордоні з Україною у Бєлгородській області рф є скупчення ворожий військ і техніки.

"У разі введення на напрямок можуть доставити Харкову великі неприємності - просунутися ближче до міста і поставити його під загрозу масованих ударів польової артилерії. Крім того, там є ще штук 6 штурмовиків і 15-18 вертольотів в цьому напрямку, що, в принципі, може завдати нашим військам і мирним жителям великих неприємностей", — пояснив Арестович.

Харків, війна, будинки


Тарас Галушко, politeka.net





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