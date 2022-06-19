Путінські війська намагаються прорватися до Слов\'янська: оновлені карти боїв в Україні

19 червня, на 116-ту добу війни, російські війська продовжують атакувати українські території, виявляючи найбільшу активність у районі Сєверодонецька, Лисичанська та Ізюма. Одним із найбільш бажаних для захоплення населених пунктів у ворога залишається Слов'янськ, проте ВСУ поки що успішно стримують спроби просування у його напрямку.

Про це повідомляє "Телеграф".

Загальна карта боїв виглядає практично без змін, адже всі контратаки українських військових проводяться на півдні, проте навіть успішні виходи допомагають просуватися не найвищою швидкістю. Росіян всіляко блокують на всіх напрямках, щоб не дозволити їм захоплювати нові міста та села, інформує Апостроф .

На Донбасі основні бої, як і раніше, зосереджені на Луганщині — росіяни сподіваються на те, що їм вдасться захопити цю область повністю. Особливо сильно штурмується незламний Сєвєродонецьк.

Також ведуться бої за Сиротине, обстрілюються Лисичанськ та сам Сєвєродонецьк. "Гучно" залишається на відрізку фоонту поряд з трасою Бахмут-Лисичанськ.

На Харківщині найгарячіше під Ізюмом, адже росіяни, як уже й згадувалося, намагаються прорватися до Слов'янська. Поки є можливість, окупанти намагаються використати залізничні колії, щоб перекидати техніку та нові сили у цьому районі, щоб не дозволити ЗСУ домінувати за допомогою артилерії.