Окупанти знову вирішили ломанутися в наступ і розвідку боєм, дані Генштабу: "Штурм в напрямках..."

окупанти, російські солдати, російські війська

ЗСУ завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 19 червня.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка, також завдають авіаударів.

З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10”. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом.

Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Також повідомляється, що наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка, противник відійшов та проводить перегрупування.

українські військові, бійці ЗСУ

Наразі ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове - Гірське, бойові дії тривають. Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте українські захисники успішно відбили.

З метою викриття вогневих позицій сил оборони, російські штурмові групи намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії тривають. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем, противник відійшов.

українські військові, бійці ЗСУ


Тарас Галушко, politeka.net





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