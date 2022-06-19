Польща передала українським бійцям "пожирача" армії РФ: фото, відео та всі подробиці

У рамках міжнародної військової допомоги дружня Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – САУ AHS Krab. "Краби" почнуть "пожирати" ворога, інформує Апостроф.

Про це розповів Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Польські "Краби" почнуть "їсти" колони російських окупантів... Це та військова техніка, яку цінують солдати XXI століття", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що Україна, маючи сучасну військову техніку та озброєння, зможе обов'язково перемогти Росію. Скільки б у РФ не було солдатів, але важливий дух і мотивація, а вони сильніші в українців.

Крім того, оперативне командування "Схід" розповіло про головні характеристики сучасного озброєння.

  • Час приведення з похідного становища до бойового – приблизно 30 секунд
  • Головне вогневе засіб - 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібру
  • Максимальна дальність стрілянини – 40 км

САУ "Краб" - сучасна польська самохідна гаубиця, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. У передній частині корпусу розташована силова установка та відділення управління, у середній та задній частині корпусу – бойове відділення. Щодо цього машина нічим принципово не відрізняється від більшості сучасних САУ аналогічних калібрів: британської AS-90, корейської K9 Thunder або німецького PzH 2000. Максимальна довжина польської САУ разом з гарматою становить 12,1 метра. Максимальна ширина корпусу – 3,64 метри, висота до даху вежі – 3 метри, бойова маса – 48 тонн, екіпаж – п'ять осіб.

Крім основного озброєння, на вежі САУ "Краб" встановлюється великокаліберний 12,7-мм зенітний кулемет та димові гранатомети 2х4 калібру 81 мм. Боєкомплект гаубиці становить 40 снарядів, 29 з яких зберігаються у вежі бойової машини, а 11 – у корпусі. Час приведення САУ з похідного до бойового положення становить приблизно 30 секунд. Стільки часу самохідної гаубиці потрібно змінити позицію після пострілу.


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
Аттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границейАттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границей
Блок рекламы


Похожие новости
Рада заборонила російську музику в Україні, подробиці нового закону: що потрібно знатиРада заборонила російську музику в Україні, подробиці нового закону: що потрібно знати
У Петербурзі обстріляли "статую путіна", момент потрапив на відео: "Ось вона - народна любов"У Петербурзі обстріляли "статую путіна", момент потрапив на відео: "Ось вона - народна любов"
Росія несе смерть та руйнування: фото наслідків нових ударів по ДонбасуРосія несе смерть та руйнування: фото наслідків нових ударів по Донбасу
На 250 окупантів поменшало: свіжі дані про втрати армії РФ в УкраїніНа 250 окупантів поменшало: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
В Україні ліквідували співробітника ФСБ на прізвисько "Терміт": фотоВ Україні ліквідували співробітника ФСБ на прізвисько "Терміт": фото
Британська розвідка назвала причини низького бойового духу армії РФБританська розвідка назвала причини низького бойового духу армії РФ
ЗСУ б'ють по військових складах у Донецьку: фото, відео та цікаві деталіЗСУ б'ють по військових складах у Донецьку: фото, відео та цікаві деталі
Польща збирається закрити небо над західною Україною: що відомоПольща збирається закрити небо над західною Україною: що відомо
Окупанти величезними колонами продовжують вивозити з України зерно: фото та відеоОкупанти величезними колонами продовжують вивозити з України зерно: фото та відео
Зеленський прибув до Миколаєва та нагородив Кіма орденом Богдана Хмельницького: фотоЗеленський прибув до Миколаєва та нагородив Кіма орденом Богдана Хмельницького: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости