Польща передала українським бійцям "пожирача" армії РФ: фото, відео та всі подробиці

У рамках міжнародної військової допомоги дружня Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – САУ AHS Krab. "Краби" почнуть "пожирати" ворога, інформує Апостроф .

Про це розповів Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Польські "Краби" почнуть "їсти" колони російських окупантів... Це та військова техніка, яку цінують солдати XXI століття", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що Україна, маючи сучасну військову техніку та озброєння, зможе обов'язково перемогти Росію. Скільки б у РФ не було солдатів, але важливий дух і мотивація, а вони сильніші в українців.

Крім того, оперативне командування "Схід" розповіло про головні характеристики сучасного озброєння.

Час приведення з похідного становища до бойового – приблизно 30 секунд

Головне вогневе засіб - 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібру

Максимальна дальність стрілянини – 40 км

САУ "Краб" - сучасна польська самохідна гаубиця, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. У передній частині корпусу розташована силова установка та відділення управління, у середній та задній частині корпусу – бойове відділення. Щодо цього машина нічим принципово не відрізняється від більшості сучасних САУ аналогічних калібрів: британської AS-90, корейської K9 Thunder або німецького PzH 2000. Максимальна довжина польської САУ разом з гарматою становить 12,1 метра. Максимальна ширина корпусу – 3,64 метри, висота до даху вежі – 3 метри, бойова маса – 48 тонн, екіпаж – п'ять осіб.

Крім основного озброєння, на вежі САУ "Краб" встановлюється великокаліберний 12,7-мм зенітний кулемет та димові гранатомети 2х4 калібру 81 мм. Боєкомплект гаубиці становить 40 снарядів, 29 з яких зберігаються у вежі бойової машини, а 11 – у корпусі. Час приведення САУ з похідного до бойового положення становить приблизно 30 секунд. Стільки часу самохідної гаубиці потрібно змінити позицію після пострілу.