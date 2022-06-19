Польща передала українським бійцям "пожирача" армії РФ: фото, відео та всі подробиці
У рамках міжнародної військової допомоги дружня Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – САУ AHS Krab. "Краби" почнуть "пожирати" ворога, інформує
Про це розповів Міністр оборони України Олексій Резніков.
"Польські "Краби" почнуть "їсти" колони російських окупантів... Це та військова техніка, яку цінують солдати XXI століття", - сказав Резніков.
Міністр наголосив, що Україна, маючи сучасну військову техніку та озброєння, зможе обов'язково перемогти Росію. Скільки б у РФ не було солдатів, але важливий дух і мотивація, а вони сильніші в українців.
Крім того, оперативне командування "Схід" розповіло про головні характеристики сучасного озброєння.
- Час приведення з похідного становища до бойового – приблизно 30 секунд
- Головне вогневе засіб - 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібру
- Максимальна дальність стрілянини – 40 км
САУ "Краб" - сучасна польська самохідна гаубиця, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. У передній частині корпусу розташована силова установка та відділення управління, у середній та задній частині корпусу – бойове відділення. Щодо цього машина нічим принципово не відрізняється від більшості сучасних САУ аналогічних калібрів: британської AS-90, корейської K9 Thunder або німецького PzH 2000. Максимальна довжина польської САУ разом з гарматою становить 12,1 метра. Максимальна ширина корпусу – 3,64 метри, висота до даху вежі – 3 метри, бойова маса – 48 тонн, екіпаж – п'ять осіб.
Крім основного озброєння, на вежі САУ "Краб" встановлюється великокаліберний 12,7-мм зенітний кулемет та димові гранатомети 2х4 калібру 81 мм. Боєкомплект гаубиці становить 40 снарядів, 29 з яких зберігаються у вежі бойової машини, а 11 – у корпусі. Час приведення САУ з похідного до бойового положення становить приблизно 30 секунд. Стільки часу самохідної гаубиці потрібно змінити позицію після пострілу.