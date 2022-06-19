Російські окупанти стягують резерви на Сєвєродонецьк і Попасну — Гайдай

Військові Росії знімають усі свої резерви на деяких напрямках, перекидаючи їх на місто Сєвєродонецьк, а також на район Попасної, Золотого й Комишувахи Луганської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у ефірі телемарафону .

Він зазначив, що ситуація в Сєвєродонецьку залишається стабільно важкою, інформує ZN.ua .

Загарбники контролюють більшу частину міста, однак не захопили його повністю — бої продовжуються. Саме тому спрямовують туди значну кількість резервів, аби “виконати вже анонсоване”. За словами Гайдая, росіяни вже відзвітували про “повний контроль” над Сєвєродонецьком.

Як сказав очільник ОВА, окупанти також досі бажають “перерізати” трасу Лисичанськ - Бахмут, встановивши контроль над нею. Однак там у них теж нічого не виходить.

“Ми бачимо, що дуже величезну кількість резервів туди кинуто. Сотні одиниць техніки щоденно проходить через Луганщину в цих напрямках”, — наголосив Гайдай.