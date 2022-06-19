Пентагон розглядає можливість подвоїти кількість постачання РСЗВ HIMARS Україні

У Пентагоні вивчають можливість передати Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS у рамках чергового пакету військової допомоги, повідомляє Politico з посиланням на двох посадових осіб у Міноборони США .

Сполучені Штати вже вирішили надіслати Києву чотири РСЗВ, тож у разі схвалення такого кроку Білий дім подвоїть їхню кількість. За словами одного з чиновників, згоди щодо цього рішення ще немає і воно не остаточне.