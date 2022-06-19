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2022-06-19
Пентагон розглядає можливість подвоїти кількість постачання РСЗВ HIMARS Україні
У Пентагоні очікують швидкої передачі більшої кількості HIMARS та більшої кількості керованих снарядів Україні, інформує
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У Пентагоні вивчають можливість передати Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS у рамках чергового пакету військової допомоги, повідомляє
Сполучені Штати вже вирішили надіслати Києву чотири РСЗВ, тож у разі схвалення такого кроку Білий дім подвоїть їхню кількість. За словами одного з чиновників, згоди щодо цього рішення ще немає і воно не остаточне.
Вклад США здійснюється після консультації з союзниками та партнерами, і рішення буде ухвалено, "виходячи з нагальних потреб України", зазначив чиновник.
Антон Герасименко, ZN.ua