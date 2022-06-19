Окупанти тримають у підвалах своїх і залякують смертною карою місцевих – ситуація в Запоріжжі від ОВА

Таким чином вони намагаються придушити будь-який рух опору. Водночас через низький бойових дух армії РФ, все частішими стають випадки дезертирства, інформує ZN.ua.

Окупанти тримають у підвалах своїх і залякують смертною карою місцевих – ситуація в Запоріжжі від ОВА
Залякуваннями щодо смертної кари намагаються придушити будь-який рух опору
© depositphotos/Rawpixel

На території Запорізької області, де загарбники нещодавно почали нову хвилю паспортизації, кремлівські сили залякують місцеве населення смертною карою, намагаючись придушити прояви спротиву з боку місцевого руху опору. Ситуацію в регіоні окреслив голова ОВА Олександр Старух, передають у телеграм-каналі відомства.

“Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. В цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву розробив посібник щодо громадянського спротиву на окупованих територіях.

Повертаючись до ситуації на південно-східному напрямку, росіян, які відмовляються брати подальшу участь у бойових діях, тримають у підвалах, деталізують в ЗОВА.

Нагадаємо, росіяни також фабрикують заяви Залужного та Арестовича і поширюють в області. При цьому для правдивості ширять фейки українською мовою.

Дезінформаційна кампанія РФ щодо українських військовополонених

Декілька з таких маніпулятивних матеріалів оприлюднив з власних джерел український воєнний історик Роман Пономаренко. Він уточнює деталі російської дезінформаційної кампанії щодо українських військовополонених:

"Щоб деморалізувати та зламати полонених росіяни застосовують різноманітні засоби. Один із них – розповсюдження серед них нібито українських газет з фейковими новинами. Якось ця, де бачимо новини про «окупація Запоріжжя» та фейкове інтерв’ю Арестовича, мовляв, Західної України Росії в будь-якому випадку не бачити. Звісно, газета не масова, лише декілька екземплярів, загальною вартістю 20 000 рублів (біля $211).

Як це працює? Полонені перебувають в інформаційному вакуумі і не мають джерел інформації для відстеження новин з фронтів. Тут деяким з них (не масово!!!) і підкидають подібну «пресу», нібито, «газета з Великої землі». А далі вже справа техніки".


Оксана Коваль, ZN.ua





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