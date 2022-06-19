Окупанти тримають у підвалах своїх і залякують смертною карою місцевих – ситуація в Запоріжжі від ОВА
Таким чином вони намагаються придушити будь-який рух опору. Водночас через низький бойових дух армії РФ, все частішими стають випадки дезертирства, інформує
На території Запорізької області, де загарбники нещодавно почали нову хвилю паспортизації, кремлівські сили залякують місцеве населення смертною карою, намагаючись придушити прояви спротиву з боку місцевого руху опору. Ситуацію в регіоні окреслив голова ОВА Олександр Старух,
“Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари. Але українські партизани продовжать чинити опір. В цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву розробив
Повертаючись до ситуації на південно-східному напрямку, росіян, які відмовляються брати подальшу участь у бойових діях, тримають у підвалах, деталізують в ЗОВА.
Нагадаємо, росіяни також фабрикують заяви Залужного та Арестовича і поширюють в області. При цьому для правдивості ширять фейки українською мовою.
Дезінформаційна кампанія РФ щодо українських військовополонених
Декілька з таких маніпулятивних матеріалів
"Щоб деморалізувати та зламати полонених росіяни застосовують різноманітні засоби. Один із них – розповсюдження серед них нібито українських газет з фейковими новинами. Якось ця, де бачимо новини про «окупація Запоріжжя» та фейкове інтерв’ю Арестовича, мовляв, Західної України Росії в будь-якому випадку не бачити. Звісно, газета не масова, лише декілька екземплярів, загальною вартістю 20 000 рублів (біля $211).
Як це працює? Полонені перебувають в інформаційному вакуумі і не мають джерел інформації для відстеження новин з фронтів. Тут деяким з них (не масово!!!) і підкидають подібну «пресу», нібито, «газета з Великої землі». А далі вже справа техніки".