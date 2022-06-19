За суботу бійці угруповання "Схід" знищили близько ста окупантів, 60 одиниць техніки та два склади боєприпасів

Українська армія продовжує завдавати втрат армії окупанта, інформує ZN.ua.

За суботу бійці угруповання
© прес-служби Міноборони України

За добу суботи в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бійці Збройних сил України знищили до ста осіб особового складу ворожих військ, 60 одиниць техніки та два склади боєприпасів, повідомило Оперативне командування "Схід" у фейсбуці.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 18 червня, наші воїни знищили: особового складу – 87, танків – 1, мінометів – 5, АТТ – 52, спеціальна техніка – 1, БПЛА – 1, склад із б/п - 2", - сказано в повідомленні.


Антон Герасименко, ZN.ua





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