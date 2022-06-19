Боже, яке кончене: мережі вразила "денацифікація" ворон в окупованому Мелітополі

В окупованому Мелітополі місцевих колаборантів змушують ловити ворон, які заважають жити мирним жителям.

Відеоролик із заявою нелегітимної адміністрації було опубліковано у Youtube, інформує Апостроф .

Боротьбу з воронами в окупованому Мелітополі вирішили оголосити через те, що птахи дуже галасують і заважають відпочивати цивільним.

Колаборант Андрій Хрущ, який перейшов на бік ЗС РФ , заявив, що місцеві жителі неодноразово скаржилися на ворон, які на деревах звили собі гнізда. За словами зрадника, співробітники комунального підприємства в рамках боротьби з птахами кронували дерева та знищили їхнє житло.

Користувачі соціальних мереж із гумором відреагували на заяву одного з колаборантів. Деякі користувачі припустили, що окупаційна адміністрація РФ оголосила в Мелітополі денацифікацію ворон, а інші заявили, що в населеному пункті є інші проблеми, проте колаборанти воліють заплющувати на них очі.

"Боже, яке кончене", "Денацифікація ворон", "До чого докотилися", "Більше ж робити нічого в місті", "Чайок вже всіх денацифікували", "Спиляти здорові дерева через птахів?", "Пташки заважають? А моск*лі не заважають?", - обурилися українці у коментарях.