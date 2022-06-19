Боже, яке кончене: мережі вразила "денацифікація" ворон в окупованому Мелітополі
В окупованому Мелітополі місцевих колаборантів змушують ловити ворон, які заважають жити мирним жителям.
Відеоролик із заявою нелегітимної адміністрації було опубліковано у Youtube, інформує
Боротьбу з воронами в окупованому Мелітополі вирішили оголосити через те, що птахи дуже галасують і заважають відпочивати цивільним.
Колаборант Андрій Хрущ, який перейшов на бік ЗС РФ, заявив, що місцеві жителі неодноразово скаржилися на ворон, які на деревах звили собі гнізда. За словами зрадника, співробітники комунального підприємства в рамках боротьби з птахами кронували дерева та знищили їхнє житло.
Користувачі соціальних мереж із гумором відреагували на заяву одного з колаборантів. Деякі користувачі припустили, що окупаційна адміністрація РФ оголосила в Мелітополі денацифікацію ворон, а інші заявили, що в населеному пункті є інші проблеми, проте колаборанти воліють заплющувати на них очі.
"Боже, яке кончене", "Денацифікація ворон", "До чого докотилися", "Більше ж робити нічого в місті", "Чайок вже всіх денацифікували", "Спиляти здорові дерева через птахів?", "Пташки заважають? А моск*лі не заважають?", - обурилися українці у коментарях.