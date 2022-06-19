Сєвєродонецьк: цивільні відмовились від евакуації із укриттів «Азоту» – Гайдай

Цивільні жителі Сєвєродонецька, які переховуються в укриттях хімічного заводу «Азот», на камеру відмовились від евакуації. Про це в ефірі національного телемарафону сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«З ними постійно є зв'язок. Їм пропонували багато разів евакуюватися, вони не хочуть, – сказав Гайдай у відповідь на запитання ведучого про цивільних на території заводу. – Про всяк випадок ми попросили наших гвардійців, щоб вони поспілкувались під відео з цими людьми, що вони відмовляються виїжджати. І у нас є багато відеоматеріалу, де людям пропонують виїжджати, але вони не хочуть», інформує ZN.ua .

За його інформацією, в укриттях заводу перебувають 568 людей, 38 з яких – діти. Також він додав, що ці укриття не можна порівнювати з тими, що були на «Азовсталі» в Маріуполі. Якщо там було фактично підземне місто, то тут кілька окремих укриттів, не сполучені одне з одним підземними шляхами.