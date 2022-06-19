Британські компанії можуть допомогти відновити інфраструктуру України

Йдеться про участь у проєктах ранньої відбудови держави, інформує ZN.ua.

Британські компанії можуть допомогти відновити інфраструктуру України
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Інженерні, архітектурні й логістичні компанії Великої Британії мають намір долучитися до втілення проєктів, що стосуються початкового відновлення української інфраструктури, зруйнованої внаслідок бойових дій РФ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Як зазначається, заступник голови Мінекономіки Тарас Качка взяв участь у Британсько-українському інфраструктурному саміті в Лондоні, де були присутні представники урядів України й Британії, а також згаданих компаній.

Качка розповів про те, що наша держава починає заходи з відбудови інфраструктури за підтримки іноземних партнерів.

“Більшість компаній, які взяли участь у саміті, мають великий досвід у відновленні інфраструктури в інших країнах або реалізації інженерних проектів як тимчасового, так і постійного характеру — від понтонних переправ до побудови великих інфраструктурних об’єктів”, — зазначив заступник міністра.

За його словами, такі компанії значною мірою зацікавлені у допомозі Україні в питанні відбудови.


Максим Царук, ZN.ua





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