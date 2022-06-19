Британські компанії можуть допомогти відновити інфраструктуру України

Інженерні, архітектурні й логістичні компанії Великої Британії мають намір долучитися до втілення проєктів, що стосуються початкового відновлення української інфраструктури, зруйнованої внаслідок бойових дій РФ . Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Як зазначається, заступник голови Мінекономіки Тарас Качка взяв участь у Британсько-українському інфраструктурному саміті в Лондоні, де були присутні представники урядів України й Британії, а також згаданих компаній.

Качка розповів про те, що наша держава починає заходи з відбудови інфраструктури за підтримки іноземних партнерів.

“Більшість компаній, які взяли участь у саміті, мають великий досвід у відновленні інфраструктури в інших країнах або реалізації інженерних проектів як тимчасового, так і постійного характеру — від понтонних переправ до побудови великих інфраструктурних об’єктів”, — зазначив заступник міністра.

За його словами, такі компанії значною мірою зацікавлені у допомозі Україні в питанні відбудови.