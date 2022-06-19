Нова трагедія на місці ракетного удару на Дніпропетровщині, що відомо про жертв та постраждалих: деталі НП

У Новомосковському районі Дніпропетровської області, де триває ліквідація пожежі на нафтобазі, вибухнув резервуар з паливом.

Про трагедію повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені", — розповів очільник ОВА.



Загалом в результаті ракетної атаки по нафтобазі в Новомосковському районі постраждали 13 людей, одна людина загинула. Вогонь продовжують гасити.