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2022-06-18
Війська РФ завдали удару по газопереробному підприємству під Ізюмом
Ракети пошкодили й приватні будинки.
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Російські загарбники обстріляли газопереробне підприємство в районі міста Ізюма Харківської області, ймовірно, ударивши одразу кількома ракетами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у
Ворожа атака спричинила значну пожежу. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
“За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізовують пожежу”, — написав Синєгубов.
Очільник ОВА пообіцяв детально розповісти про наслідки ракетного удару пізніше.
Максим Царук, ZN.ua