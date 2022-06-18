Війська РФ завдали удару по газопереробному підприємству під Ізюмом

Російські загарбники обстріляли газопереробне підприємство в районі міста Ізюма Харківської області, ймовірно, ударивши одразу кількома ракетами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram .

Ворожа атака спричинила значну пожежу. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

“За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізовують пожежу”, — написав Синєгубов.

Очільник ОВА пообіцяв детально розповісти про наслідки ракетного удару пізніше.