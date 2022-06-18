На Дніпропетровщині рашисти потрапили у нафтобазу: кадри масштабної пожежі

У суботу, 18 червня, ЗС РФ завдали масованого ракетного ударупо Дніпропетровській області, в ході якого постраждала нафтобаза, інформує Апостроф.

Про це повідомляє голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти здійснили черговий ракетний удар по Новомосковському району.

Під час обстрілу постраждала місцева нафтобаза, після чого на стратегічному об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Троє людей, як зазначає Валентин Резніченко, зазнали поранень після ракетного удару по Новомосковському району. Ліквідацією пожежі займаються працівники ДСНС.


Через якийсь час голова Дніпропетровської ОВА оприлюднив уточнену інформацію щодо обстрілу нафтобази в Новомосковському районі. За його словами, 11 людей отримали різні поранення внаслідок ракетного удару ЗС РФ.

"Один із постраждалих – у важкому стані. Рятувальники продовжують утихомирювати пожежу, яку спричинили ракетниі удари", - додав Резніченко у своєму Telegram-каналі.


Богдан Соловйов, Апостроф





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