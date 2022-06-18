По Миколаєву після візиту Зеленського рашисти завдали ракетного удару: що відомо

18 червня, у суботу, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву одразу після візиту президента України Володимира Зеленського в місто, інформує Апостроф .

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

За словами місцевих мешканців, у Миколаєві чули кілька потужних вибухів та бачили високий стовп диму. Відповідно до попередньої інформації, російські окупанти випустили чотири ракети, а деякі з них влучили в житловий будинок.

Наразі немає офіційної інформації щодо місць ракетних ударів.