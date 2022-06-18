По Миколаєву після візиту Зеленського рашисти завдали ракетного удару: що відомо

18 червня, у суботу, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву одразу після візиту президента України Володимира Зеленського в місто, інформує Апостроф.

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

За словами місцевих мешканців, у Миколаєві чули кілька потужних вибухів та бачили високий стовп диму. Відповідно до попередньої інформації, російські окупанти випустили чотири ракети, а деякі з них влучили в житловий будинок.

Наразі немає офіційної інформації щодо місць ракетних ударів.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ завдали удару по газопереробному підприємству під ІзюмомВійська РФ завдали удару по газопереробному підприємству під Ізюмом
На Дніпропетровщині рашисти потрапили у нафтобазу: кадри масштабної пожежіНа Дніпропетровщині рашисти потрапили у нафтобазу: кадри масштабної пожежі
Санкції країн Заходу поки що не завдали Росії достатньої економічної шкоди – The Wall Street JournalСанкції країн Заходу поки що не завдали Росії достатньої економічної шкоди – The Wall Street Journal
Польща збирається закрити небо над західною Україною: що відомоПольща збирається закрити небо над західною Україною: що відомо
Україна готова до ядерного удару — ДаниловУкраїна готова до ядерного удару — Данилов
"Ланцюгова собачка путіна" заістерила після заяви Токаєва: "Не допомагає росії у війні проти України""Ланцюгова собачка путіна" заістерила після заяви Токаєва: "Не допомагає росії у війні проти України"
Після війни в Україні буде дві категорії ветеранів: захисники і годувальники - ЛапутінаПісля війни в Україні буде дві категорії ветеранів: захисники і годувальники - Лапутіна
Ворог завдав ракетного удару по Кривому Розі: перші подробиці, фото та відеоВорог завдав ракетного удару по Кривому Розі: перші подробиці, фото та відео
В Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удараВ Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удара
Как выглядит завод в Киеве после ракетного удара: опубликованы фото и видеоКак выглядит завод в Киеве после ракетного удара: опубликованы фото и видео
Последние новости
Подгружаем последние новости