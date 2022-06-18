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2022-06-18
Російські окупанти знову вдарили ракетами по Дніпропетровщині: горить нафтобаза
Внаслідок ворожої атаки троє людей отримали опіки.
© Валентин Резніченко / Telegram
Війська РФ вдруге за день здійснили ракетний обстріл території Дніпропетровської області. Цього разу загарбники поцілили в нафтобазу в Новомосковському районі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в
“У нас знову «прильоти». У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу”, — написав він.
Внаслідок удару здійнялася сильна пожежа. Наразі рятувальники продовжують гасити вогонь, інформує
Також Резніченко розповів про трьох постраждалих, які були доставлені в лікарню з опіками.
“Постраждали троє людей. У них опіки. Всі у лікарні”, — додав голова ОВА.
Максим Царук, ZN.ua