Польща збирається закрити небо над західною Україною: що відомо

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Найближчим часом Польща може убезпечити небо над своїм кордоном і західною частиною України.

Польща може найближчим часом закрити небо над Західною Україною. Про це заявив екс-керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей, передають польські ЗМІ.

Небо над Західною Україною може закрити Варшава, якщо окупанти продовжать атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони Польщі з нашою державою.

"Якщо росія не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми введемо протиракетний захист над Західною Україною", - заявив Козей.

Зазначимо, що з самого початку повномасштабного вторгнення Росії Україна просила НАТО закрити небо над Україною і убезпечити нашу країну від російських ракет дальнього ураження. Однак, лідери треба відмовилися це робити, щоб не втягуватися у війну, яку росія розв'язала в Україні. За час бойових дій російська армія випустила по українських містах близько двох тисяч ракет, які принесли людські жертви і масштабні руйнування інфраструктури.

С-400, ракети, обстріл, російська армія


Галина Струс, politeka.net





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