Пройшов обмін полоненими: додому повернулися п’ятеро цивільних українців

Крім цього, вдалося повернути тіло одного загиблого захисника України, інформує ZN.ua.

Пройшов обмін полоненими: додому повернулися п’ятеро цивільних українців
© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими здійснив черговий обмін, внаслідок якого вдалося повернути на територію, підконтрольну Україні, ще п’ятьох наших громадян. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України в Telegram.

Обмін пройшов за формулою 5 на 5. Усі звільнені з російського полону українці — цивільні особи, яких окупанти утримували незаконно.

Як зазначається, четверо з цих мирних жителів потрапили у ворожий полон під час бойових дій на території Київщини. Зокрема, троє — у період окупації селища Гостомель.

Крім того, координаційному штабу вдалося повернути тіло одного загиблого українського захисника.

“Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває”, — додали в ГУР.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Блок рекламы


Похожие новости
Легалізація грального бізнесу позбавлятиме українців 82 млрд гривень щороку, - Тимошенко
Хорватія ввела для українців обов\'язкову 14-денну самоізоляцію або наявність тесту на коронавірус
Єрмак анонсував черговий обмін полоненими найближчим часом
Суддя пройшов відбір до Верховного Суду, не вказавши в декларації 6 люксових авто
Віталій Кличко привітав українців із Днем Незалежності (відео)
Украинские активисты объявили в соцсетях патриотический флешмоб "Герої повертаються додому"
Російські війська розстрілюють і арештовують російських бойовиків, які намагаються втекти з Донбасу додому
Последние новости
Подгружаем последние новости