Пройшов обмін полоненими: додому повернулися п’ятеро цивільних українців

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими здійснив черговий обмін, внаслідок якого вдалося повернути на територію, підконтрольну Україні, ще п’ятьох наших громадян. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України в Telegram .

Обмін пройшов за формулою 5 на 5. Усі звільнені з російського полону українці — цивільні особи, яких окупанти утримували незаконно.

Як зазначається, четверо з цих мирних жителів потрапили у ворожий полон під час бойових дій на території Київщини. Зокрема, троє — у період окупації селища Гостомель.

Крім того, координаційному штабу вдалося повернути тіло одного загиблого українського захисника.

“Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває”, — додали в ГУР.