"Ланцюгова собачка путіна" заістерила після заяви Токаєва: "Не допомагає росії у війні проти України"

"Ланцюгова собачка путіна" заістерила після заяви Токаєва: "Не допомагає росії у війні проти України"

Промова президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на форумі в Петербурзі викликала шквал істеричних заяв з боку кремлівських холуїв.

Одна з таких заяв прокоментува військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Раптово, ланцюгова собачка путіна рамзан каДиров заявив, що він незадоволений ОДКБ. Мовляв, путін врятував Казахстан, А Казахстан не допомагає Росії у війні проти України. путін "врятував" Вірменію від Азербайджану, а вірмени не допомагають росії у війні проти України.

Володимир Путін і Кадиров рамзан

Я от тільки не зрозумів, чи не каДирка недавно говорила, що вони Варшаву за 6 секунд візьмуть і скоро в Україні все буде по іншому, дуже жорстко? Знову жіробас надувся і обісрався?

А взагалі, ніхто краще кадирки, звичайно ж, проти росії і путіна не зможе налаштувати тих небагатьох, хто поки утримується від коментарів з приводу ганебної війни росії в Україні. Але, чую, скоро і вони скажуть своє слово", - пише Коваленко у своєму блозі.

Токаєв


Алексей Ионов, politeka.net





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