Окупанти величезними колонами продовжують вивозити з України зерно: фото та відео

Російські окупанти продовжують незаконно вивозити українське зерно з окупованих територій до анексованого Криму, що є черговим воєнним злочином країни-терориста Росії. Блокування морських портів та викрадення зерна росіянами загрожує світу голодом, інформує Апостроф.

Програма "Схеми" опублікувала супутникові знімки колон вантажівок, які прямували в бік Криму 17 червня.

17 червня, у суботу, супутник Planet Labs зафіксував рух колон вантажівок, які їхали з тимчасово окупованих українських територій до анексованого Криму. Як пишуть "Схеми", на шляху до пропускного пункту Чонгар нарахували близько 100 вантажівок. Водночас це не перший випадок, коли супутник фіксує, як країна-терорист Росія вивозить українське зерно.

Також очевидці зафіксували на відео, як росіяни колонами вивозять зерно з Мелітопольського та Василівського районів Запорізької області.

Раніше "Апостроф" повідомляв, російська політика розорення України за 100 років не змінилася - вона варварська, загарбницька та мародерська в усі часи. Розвідка оприлюднила архівний документ, у якому українці в еміграції закликають світ не купувати викрадене українське зерно в "Совєтів", оскільки в такий спосіб вони підтримують радянську окупацію України.


Ліза Бровко, Апостроф





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