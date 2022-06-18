Forbes: Світ втомився співчувати Україні, але війна досі триває

Інші новини почали витісняти з ефірів репортажі про російську жорстокість в Україні, а організації й люди, які намагаються зібрати допомогу, кажуть, що пожертви повернулися до довоєнного рівня, информирует ZN.ua.

Forbes: Світ втомився співчувати Україні, але війна досі триває
© Нацгвардія України

Марія Клімчак пригадує, що клієнти говорили, коли купували мініатюрні прапори України в перші дні російського вторгнення.

«Сьогодні всі ми українці», - пригадує вона їхні слова.

Клімачак працює куратором Українського народного музею в Чикаго. І після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, відвідувачів у музеї сильно побільшало. Однак, як пише Forbes, після більш ніж чотирьох місяців війни їхня кількість знову скоротилася на 40%.

Сьогодні на полицях багатьох крамниць можна побачити українські синьо-жовті прапори. Климчак боїться, що підтримка країни, в якій вона народилася, випаровується.

«Нам потрібно допомогти Україні негайно. Тому що завтра буде надто пізно», - каже вона.

Від двоповерхової будівлі музею, в якому працює українка, до цілої мережі доброчинних організацій по всьому світі - скрізь спостерігається падіння фінансової підтримки України. Якщо на початку війни люди в різних країнах демонстрували інтузіазм, намагаючись допомогти українцям, то тепер їхні настрої сповзли до незадовільного рівня. І це всього за чотири місяці. Прихильники України бояться, що російська неспровокована війна поступово вислизає з поля уваги світу. Люди, які в перші дні вторгнення, так завзято підтримували Україну, тепер відволіклися на низку інших подій у світі, переповненому новинами.

«Завжди десь відбувається щось нове, що шокує ще більше. І не лише в Україні, а й в самих США. У нас є внутрішній цикл новин, який може сильно захопити увагу, чи це втрата доступу до безпечних абортів, чи стрілянина в школах. Завжди щось відбувається», - сказала виконавчий директор організації «Лікарі без кордонів» Авріль Бенуа.


Лесь Димань, ZN.ua





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