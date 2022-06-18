Окупанти полюють на «шпигунів» на українській ЗАЕС — WSJ

У коридорах найбільшої в Європі атомної електростанції російські військові полюють на шпигунів серед українських робітників. Три тижні тому один із російських загарбників, які з березня окупували Запорізьку АЕС, вистрелив у 53-річного атомника Сергія Швеця. Чоловік був серед багатьох робітників АЕС, яких загарбники підозрювали в передачі інформації оборонним силам України, щоб підірвати російську окупацію. Про це пише The Wall Street Journal .

«Він ще живий, але не виживе. Він чинив опір», – сказав своєму підрозділу російський солдат під кодовим ім’ям «Ловець» у телефонному дзвінку, перехопленому українською розвідкою.

Днями раніше окупанти викрали співробітника, відповідального за розвантаження пального. Працівника не було понад тиждень. Після полону він повернувся наляканий та відмовлявся говорити, розповідають його колеги. Як стверджують місцеві чиновники, працівники АЕС та члени їхніх сімей, на кількох співробітників одягали наручники і відвозили на допити. Багато з них повернулися з травмами, більше десятка працівників зникли безвісти. За словами працівників, Швець живий, але у важкому стані в окупованій Росією лікарні.

«Вони спеціально його шукали», – сказав близький родич чоловіка.

Понад 500 російських військовослужбовців були розгорнуті в розгалуженому комплексі АЕС, який до війни виробляв до п’ятої частини електроенергії в Україні. Частиною їхнього завдання є відсіювання українських партизанів серед 11-тисячного персоналу. Окупанти патрулюють АЕС із пістолетами та гранатами, докоряючи працівникам, які розмовляють українською, а не російською, і перевіряють їхні мобільні телефони на предмет прихильності до Києва.

У бункері під АЕС інженери російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом» створили базу. Вони вимагали від українських працівників пояснити новіші комп’ютеризовані функції АЕС, встановлені після розпаду СРСР.

Промисловість атомної енергетики, яка жорстко регулюється для запобігання аварій, ніколи раніше не бачила військового захоплення діючої атомної електростанції.

Російські чиновники повідомили персоналу АЕС, що в найближчі місяці станцію буде підключено до російської мережі. Перехід електростанції з національної електромережі України на російську буде затратним і технічно складним кроком, який може зайняти роки. Український уряд не бачить легкого способу контратаки та безпечного звільнення АЕС.

Після публікації цієї статті, речниця Росатому заявила, що її співробітники були там для гарантування безпеки станції, і не брали участі в її управлінні.

В інтерв’ю The Wall Street Journal працівники АЕС розповіли, що багато співробітників служили в військах територіальної оборони України. За оцінками одного працівника, 97% персоналу залишаються лояльними до Києва. Дехто все ще має свої службові гвинтівки і налаштований протистояти російській окупації.

Реактори станції потребують постійного контролю та обслуговування персоналу. Поломка обладнання може піддати працівників радіації або завдати шкоди самій АЕС. За ремонт машин відповідає аварійно-ремонтна бригада, серед механіків якої був Швець.

Протягом тижнів Міжнародне агентство з атомної енергії намагалося отримати докладнішу інформацію про умови на станції. Телекомунікаційний канал, який автоматично передає дані з АЕС до штаб-квартири МАГАТЕ у Відні, був перерваний майже на два тижні до 10 червня, що залишило регулятор ООН у сфері ядерної енергетики в темряві.

Протягом майже місяця генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наполягав на тому, щоб відвідати це місце.

Окрім спілкування з працівниками АЕС , їхніми керівниками та родичами, місцевими чиновниками та дипломатами, виданння переглянуло протоколи ранкових розмов між енергетичним регулятором України та керівниками окупованоїй АЕС, прослухало перехоплені дзвінки російських окупантів, а також переглянув відео та фотографії.

Працівники кажуть, що часті викрадення супроводжувалися жорстокими допитами в окупованій поліцейській дільниці в сусідньому місті Енергодар. Навколо АЕС російські солдати вирили окопи та припаркували понад 50 одиниць бронетехніки і танків Т-72 і Т-80, повідомили працівники.

Усередині АЕС окупанти повісили портрет президента Росії Владіміра Путіна. На деяких будівлях російські прапори. Загарбники конфіскують телефони робітників, переглядають текстові повідомлення та стрічки соціальних мереж і перевіряють, чиї мовні налаштування збережено на українську, а не на російську мову, що розглядається як доказ націоналістичних настроїв.

«Вони можуть просто підійти до вас, спровокувати та вдарити гвинтівкою в обличчя», – сказав один із співробітників.

«Люди просто зникають безвісти і ніколи не повертаються. Деякі повертаються, але провели пару тижнів десь у підвалі, без їжі та без води… Якби, не дай Боже, хтось дізнався, про що я тут говорив, я міг би загинути», – сказав інший атомник.

Ситуація на ЗАЕС розгортається за майже 500 км від місця найстрашнішої в історії ядерної катастрофи – вибуху в Чорнобилі 1986 року.

24 лютого, в день вторгнення Росії, Україна проводила загальнонаціональне випробування з метою відключення від російської мережі. Після тесту Україна вирішила не підключатися до РФ .

Захоплення ЗАЕС розпочалося з артилерійського та реактивного обстрілу з гранатометів вранці 4 березня.

Швець, у якого пізніше стріляли росіяни, був серед місцевих підрозділів оборони, які укомплектували барикади з автомобілів, шин та мішків з піском, щоб спробувати зупинити наступаючі російські танки.