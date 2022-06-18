Заради зерна деякі держави готові пожертвувати незалежністю України: Кулеба розповів, про кого йдеться

Деякі керівники в Африці, Азії та на Близькому Сході пропонували нашій країні припинити чинити опір, аби російські окупанти розблокували порти та випустили з країни зерно. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своїй статті для Foreign Affairs .

"Я розмовляв з деякими особами, які ухвалюють рішення в африканських, арабських та азійських країнах. Деякі з них розпочинали бесіду із заяв про підтримку, перш ніж зробити різкий поворот, ввічливо запропонувавши нам просто припинити опір", - каже Кулеба.

Міністр зазначив, що є країни, які готові пожертвувати незалежністю України, аби отримати зерно. Та він пояснив, що у випадку програшу нашої держави гуманітарна криза у світі буде лише примножуватися.

"Тому нам не потрібно пропонувати мирні ініціативи з неприйнятними умовами, а натомість допомагати Україні перемогти. Це означає не лише забезпечення нашої країни важким озброєнням, а й збереження та посилення санкцій проти Росії", - резюмував Кулеба.