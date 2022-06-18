Заради зерна деякі держави готові пожертвувати незалежністю України: Кулеба розповів, про кого йдеться

Міністр пояснив, що аби отримати бажане, їм краще працювати над постачанням озброєння та введенням антиросійських санкцій, информирует ZN.ua.

Заради зерна деякі держави готові пожертвувати незалежністю України: Кулеба розповів, про кого йдеться
© Офіс президента

Деякі керівники в Африці, Азії та на Близькому Сході пропонували нашій країні припинити чинити опір, аби російські окупанти розблокували порти та випустили з країни зерно. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своїй статті для Foreign Affairs.

"Я розмовляв з деякими особами, які ухвалюють рішення в африканських, арабських та азійських країнах. Деякі з них розпочинали бесіду із заяв про підтримку, перш ніж зробити різкий поворот, ввічливо запропонувавши нам просто припинити опір", - каже Кулеба.

Міністр зазначив, що є країни, які готові пожертвувати незалежністю України, аби отримати зерно. Та він пояснив, що у випадку програшу нашої держави гуманітарна криза у світі буде лише примножуватися.

"Тому нам не потрібно пропонувати мирні ініціативи з неприйнятними умовами, а натомість допомагати Україні перемогти. Це означає не лише забезпечення нашої країни важким озброєнням, а й збереження та посилення санкцій проти Росії", - резюмував Кулеба.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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