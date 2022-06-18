The Guardian: Вступ України в ЄС - стратегічний інтерес Європи

Війна змінює дуже багато. Чотири місяці тому лідери Франції, Німеччини й Італії навіть не думали, що будуть підтримувати бажання України приєднатися до ЄС. Але у четвер вони прибули в сонячний Київ саме для цього.

Якщо наступного тижня на саміті ЄС країни приймуть позитивне рішення після схвальної рекомендації Єврокомісії, це може стати «одним з ключових європейських рішень першої третини 21-го століття», як сказав президент Володимир Зеленський. Це буде початком нового раунду розширення ЄС на схід, який буде не менш важливим, ніж був перший. Тоді вперше після Холодної війни в союз прийняли низку країн: від Естонії до Болгарії. Як говорив грецький філософ Геракліт: «Війна - мати усього».

Про це на сторінках The Guardian пише британський історик Тімоті Гартон Еш. Він наголошує, що є дві вагомі причини зробити Україну країною-кандидатом на вступ в Євросоюз. По-перше, тому що Україна заслужила це. А по-друге, це відповідає довгостроковим інтересам всіх європейців. І друга причина набагато важливіша, ніж перша.

«Українські прагнення приєднатися до ЄС не з’явилися вчора. Я ніколи не забуду, як стояв на холодному Майдані Незалежності в Києві під час Помаранчевої революції в 2004 році. Я ніколи не бачив стільки прапорів ЄС у європейських столицях. Через 10 років після того в 2014 році у Києві знову спалахнули протести, коли президент Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС. І ті протести охрестили як Євромайдан», - згадує Еш.