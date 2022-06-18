Новостей.COM ⇒
2022-06-18
Росія наблизилась до визнання державою-терористом: оприлюднена заява FATF
Росії обмежили членство в FATF.
© 24 канал
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму - FATF, обмежила роль і вплив Російської Федерації у цьому міжнародному органі, та готується включити РФ до санкційного списку. Відповідні рішення були винесені в ході чергового Пленарного
У ході засідання обговорювалися питання, що стосуються глобальних заходів, які вживаються FATF у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Лія Ільченко, ZN.ua