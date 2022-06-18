Росія наблизилась до визнання державою-терористом: оприлюднена заява FATF

Росії обмежили членство в FATF.

Росія наблизилась до визнання державою-терористом: оприлюднена заява FATF
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Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму - FATF, обмежила роль і вплив Російської Федерації у цьому міжнародному органі, та готується включити РФ до санкційного списку. Відповідні рішення були винесені в ході чергового Пленарного засідання FATF, яке проходило у "гібридному" форматі у м. Берлін, Німеччина, з 13 по 17 червня.

У ході засідання обговорювалися питання, що стосуються глобальних заходів, які вживаються FATF у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.


Лія Ільченко, ZN.ua





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