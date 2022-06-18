Ворог завдав ракетного удару по Кривому Розі: перші подробиці, фото та відео

У суботу, 18 червня, російські окупанти під час повітряної тривоги обстріляли Кривий Ріг. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих.

Про це повідомляє низка місцевих каналів у Telegram, інформує Апостроф .

Було два прильоти. Місцеві жителі чули вибух у південній частині Кривого Рогу. Очевидці також зняли наслідки дома прильотів. До офіційного підтвердження відео заблюрено, щоб не було видно місце, куди потрапили ракети окупантів.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що прильоти ракет були в Інгулецькому районі міста. За попередньою інформацією голови ВА Кривого Рогу, є руйнування та постраждалі.

У свою чергу, голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко поінформував, що постраждало двоє людей. Наразі на місці події працюють рятувальники.

Фото: t.me/nexta_live