Очільник Полтавської ОВА розповів, як бомбардування Кременчуцької ТЕЦ вплине на опалювальний сезон

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, коментуючи ранковий ракетний обстріл Кременчуцької теплоелектроцентралі, заявив, що наразі рівень пошкоджень встановлюється. Під час телемарафону він зазначив, що зараз складно оцінити, чи вдасться відновити ТЕЦ до початку опалювального сезону, информирует ZN.ua .

"Якщо ні, у нас є альтернативні шляхи надання опалення, є законсервовані котельні на території міста, які ми можемо включити в загальну систему теплопостачання і люди будуть з теплом", - сказав він.

За словами Луніна, точна інформація про масштаби руйнування з'явиться в понеділок.

"Зараз загасили тільки пожежу, ще немає інформації щодо руйнувань, що саме зруйновано і в якому обсязі. Зараз експерти будуть оцінювати обсяги цих руйнувань, вартість, інші показники, і в понеділок будемо мати більш детальну інформацію", - додав Лунін.