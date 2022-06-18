Україна давно готувалася до війни і попередження США не були несподіванкою — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готувалася до війни вже давно, підтвердженням чого є введення його відомством низки санкцій, в тому числі й проти медійних гауляйтерів. Про це він розповів під час інтерв'ю виданню "Ліга.нет" .

"Все, що говорили американці з приводу війни, не було для нас несподіванкою. Готуватися до війни ми почали заздалегідь. Ми зрозуміли, що потрібно максимально прибирати вплив РФ . Уявіть собі, якби до 24 лютого всі ці медійні гауляйтери, що волають із пропагандистських каналів, були в ефірі нашого телебачення, - пояснив Данілов. - Уявіть, що Медведчук не вдома з браслетом на нозі сидить, а продовжує працювати зі своєю агентурою. Уявіть, що ми не приділяємо уваги нашому кіберзахисту та зв'язку і 25 лютого ні в кого немає телебачення, радіомовлення, ви не можете зателефонувати... Ми півтора року готувалися, щоб усі комунікації були захищені. Під час війни це питання номер один".

При цьому секретар РНБО пояснює, що влада не могла заздалегідь попередили громадян, що війна точно почнеться.

"Ми повинні були в листопаді вийти і сказати: у нас буде війна, РФ створить тут концтабори? Ви уявляєте собі рівень паніки, який міг піднятися? Але ми дали чітку відповідь, щоб наша країна була готова до війни", - додав він.

Данілов зазначив, що влада сподівалася, що "керівництво Білорусі нас не зрадить". Проте сталося по-іншому і з території республіки війська РФ увійшли в кілька областей України.

"22 лютого Резніков спілкувався з міністром оборони Білорусі і той запевняв: навіть не думайте, у нас просто навчання. 23 лютого наш головний прикордонник генерал Дейнеко спілкувався з головним прикордонником Білорусі, той казав: "Сергію Васильовичу, навіть не думайте". За тиждень у нас були навчання на кордоні, білоруси надіслали спостерігача. Ось це для нас було неприємно, коли з боку Білорусі йшли війська", – розповів Данилов.