У війні проти України загинуло ще 200 російських окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати ворога

Найважчими для росіян були одразу три напрямки: Слов'янський, Бахмутський та Криворізький, информирует ZN.ua.

У війні проти України загинуло ще 200 російських окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати ворога
© Міноборони РФ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що учора українські захисники ліквідували ще 200 військових РФ, після чого загальна кількість російський 200-их зросла до 33 350. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє пресслужба відомства.

Загальні втрати росіян за 115 днів війни проти України:

  • особового складу - 33350 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1465 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ? 3573 (+10) од,
  • артилерійських систем – 739 (+5) од,
  • РСЗВ - 233 (+0) од,
  • засоби ППО - 98 (+1) од,
  • літаків – 216 (+1) од,
  • гелікоптерів – 180 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1),
  • крилаті ракети - 129 (+0),
  • кораблі /катери - 14 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 55 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку", - зазначають у Генштабі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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