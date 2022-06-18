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2022-06-18
У війні проти України загинуло ще 200 російських окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати ворога
Найважчими для росіян були одразу три напрямки: Слов'янський, Бахмутський та Криворізький, информирует
© Міноборони РФ
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що учора українські захисники ліквідували ще 200 військових РФ, після чого загальна кількість російський 200-их зросла до 33 350. Про це на своїй
Загальні втрати росіян за 115 днів війни проти України:
- особового складу - 33350 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ? 1465 (+9) од,
- бойових броньованих машин ? 3573 (+10) од,
- артилерійських систем – 739 (+5) од,
- РСЗВ - 233 (+0) од,
- засоби ППО - 98 (+1) од,
- літаків – 216 (+1) од,
- гелікоптерів – 180 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1),
- крилаті ракети - 129 (+0),
- кораблі /катери - 14 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17) од,
- спеціальна техніка - 55 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку", - зазначають у Генштабі.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua