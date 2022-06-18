У війні проти України загинуло ще 200 російських окупантів: у Генштабі відзвітували про втрати ворога

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що учора українські захисники ліквідували ще 200 військових РФ , після чого загальна кількість російський 200-их зросла до 33 350. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє пресслужба відомства.

Загальні втрати росіян за 115 днів війни проти України:

особового складу - 33350 (+200) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків ? 1465 (+9) од,

од, бойових броньованих машин ? 3573 (+10) од,

од, артилерійських систем – 739 (+5) од,

од, РСЗВ - 233 (+0) од,

засоби ППО - 98 (+1) од,

од, літаків – 216 (+1 ) од,

) од, гелікоптерів – 180 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1) ,

, крилаті ракети - 129 (+0),

кораблі /катери - 14 (+1) од,

од, автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17) од,

од, спеціальна техніка - 55 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку", - зазначають у Генштабі.