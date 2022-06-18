Вночі над Одеською областю збили дві ворожі крилаті ракети — ОВА

Ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму, информирует ZN.ua.

Вночі над Одеською областю збили дві ворожі крилаті ракети — ОВА
Фото ілюстративне
© Слово і діло

Українські захисники збили дві крилаті ракети окупантів над Одеською областю. Про це повідомив прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Вночі над Одещиною наші Сили оборони "мінуснули" дві крилаті ракети», - заявив Братчук.

Він додав, що ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

В ОК «Південь» повідомили, що окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами «Онікс».

«2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були влучно знищені в повітрі підрозділом протиповітряної оборони», - йдеться у повідомленні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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