Новостей.COM ⇒
2022-06-18
Вночі над Одеською областю збили дві ворожі крилаті ракети — ОВА
Ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму, информирует
Фото ілюстративне© Слово і діло
Українські захисники збили дві крилаті ракети окупантів над Одеською областю. Про це
«Вночі над Одещиною наші Сили оборони "мінуснули" дві крилаті ракети», - заявив Братчук.
Він додав, що ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму.
В ОК «Південь» повідомили, що окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами «Онікс».
«2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були влучно знищені в повітрі підрозділом протиповітряної оборони», - йдеться у
Анастасія Гурін, ZN.ua