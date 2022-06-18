Частина олігархів активно допомагає Україні воювати з Росією – Данілов

Деякі українські олігархи активно включилися у допомогу Україні в умовах війни з РФ . Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов пообіцяв пізніше назвати їхні імена.

"Люди, яких можна вважати олігархами, по-різному поводяться. Хтось залишився в країні, а хтось втік. Хтось допомагає максимально армії, хоча не робить селфі, не розповідає про кожен автомобіль за 20 тисяч євро, що сам його привіз... Не хочу говорити на прізвища. Можу точно сказати, що частина допомагає, і дуже активно. Мине час – будуть факти", - сказав Данилов в інтерв'ю виданню " Ліга ", опублікованому в суботу вранці.

На запитання, чи йдеться про Порошенка, Ахметова, Коломойського, Пінчука, Данілов відповів, що може сказати "про одного із названих людей".

"26 лютого, о 22:30, дзвонить мені керівник військового підприємства і каже: велика проблема, закрився завод, що належить такому олігарху, він дуже важливий у ланцюзі постачання. Я відразу зателефонував (власнику підприємства), поспілкувався. Через день усе вже працювало", - розповів Данілов.