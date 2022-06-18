Арахамія розповів, коли Україна може відновити переговори з РФ

Україна може відновити мирні переговори, коли зміцнить позиції на фронті, информирует ZN.ua.

Арахамія розповів, коли Україна може відновити переговори з РФ
© 24 канал

Голова української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що Київ може відновити переговори з Кремлем із посиленої позиції у кінці серпня, після контрнаступів ЗСУ. Про це Арахамія сказав у коментарі «Голосу Америки».

Він зазначив, що Україна може відновити мирні переговори з РФ, коли зміцнить позиції на фронті. Однак Арахамія не уточнив, про саме що йдеться, «щоб не ділитися планами з росіянами».

За словами Арахамії, Україна може відновити перемовини з посиленої позиції у кінці серпня.

«Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях», - додав голова української переговорної делегації.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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