Арахамія розповів, коли Україна може відновити переговори з РФ
Україна може відновити мирні переговори, коли зміцнить позиції на фронті, информирует
Голова української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що Київ може відновити переговори з Кремлем із посиленої позиції у кінці серпня, після контрнаступів ЗСУ. Про це Арахамія
Він зазначив, що Україна може відновити мирні переговори з РФ, коли зміцнить позиції на фронті. Однак Арахамія не уточнив, про саме що йдеться, «щоб не ділитися планами з росіянами».
За словами Арахамії, Україна може відновити перемовини з посиленої позиції у кінці серпня.
«Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях», - додав голова української переговорної делегації.